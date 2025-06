Garlasco nuovo sopralluogo nella villetta del delitto | Accertare le tracce e gli effetti materiali del reato

Nuovo sopralluogo a Garlasco, dove si cerca di fare luce sul mistero della villetta del delitto. La ricostruzione delle tracce e degli effetti materiali mira a chiarire ogni dettaglio, mentre la creazione di un modello 3D dell’abitazione permette di analizzare con precisione le traiettorie delle tracce di sangue. Un passo avanti fondamentale per portare alla luce la verità.

L'indagine era stata comunicata ai legali dei Poggi ed è presente Angela Taccia del collegio difensivo di Andrea Sempio. Si vuole riprodurre in 3D l'abitazione e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Garlasco, nuovo sopralluogo nella villetta del delitto: «Accertare le tracce e gli effetti materiali del reato»

In questa notizia si parla di: Tracce Garlasco Sopralluogo Villetta

Garlasco, udienza per l’incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di Dna sono utilizzabili - Oggi a Pavia si svolgerà un'udienza cruciale nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo le recenti perquisizioni, i consulenti saranno chiamati a valutare l'utilizzabilità delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un passo fondamentale per la continuazione del processo e la ricerca della verità.

Garlasco, nuovo sopralluogo nella villetta del delitto: «Accertare le tracce e gli effetti materiali del reato» - L'indagine era stata comunicata ai legali dei Poggi ed è presente Angela Taccia del collegio difensivo di Andrea Sempio. Leggi su vanityfair.it

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi: i carabinieri con laser e droni per ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di ... Leggi su msn.com

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire «tracce ed effetti materiali», le traiettorie del sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli ... Leggi su msn.com