Garlasco nuove indagini nella villetta del delitto di Chiara Poggi | i Ris usano droni e laser scanner

Nuove indagini sconvolgono Garlasco: i Ris di Parma utilizzano droni e laser scanner per ricostruire in 3D la scena del delitto di Chiara Poggi, portando avanti un'analisi innovativa per fare luce sul caso. Tecnologie all’avanguardia e metodi all’avanguardia si intrecciano per svelare dettagli nascosti, alimentando speranze di risposte definitive. Un passo importante verso la verità , che potrebbe cambiare le sorti di uno dei delitti più discussi degli ultimi anni.

Tecnologie all'avanguardia. I carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, su incarico della Procura di Pavia. L'obiettivo è ricostruire in 3D la scena del crimine, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, attraverso laser scanner e droni, per analizzare la dinamica dell'omicidio e le traiettorie delle tracce di sangue. Un sopralluogo pianificato da tempo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'accesso dei Ris nella villetta non è stato improvviso. Secondo quanto trapela dagli inquirenti, si tratta di un' attività programmata e notificata in anticipo alle parti coinvolte nell'inchiesta.

In questa notizia si parla di: Garlasco Villetta Chiara Poggi

