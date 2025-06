Garlasco la villetta del delitto di nuovo sotto la lente del Ris

Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo blitz dei Ris e dei Carabinieri, che hanno passato quasi sette ore nella villetta della famiglia Poggi in via Pascoli. Un intervento dettato dall'esigenza di fare luce su un delitto che ha segnato la comunità nel 2007. Le indagini, con il coinvolgimento di Andrea Sempio, cercano di svelare verità ancora celate, riaccendendo l'interesse e lasciando aperti nuovi scenari nel caso.

AGI - I Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Parma hanno condotto un nuovo sopralluogo, durato quasi sette ore, all'interno della villetta della famiglia Poggi in via Pascoli, teatro dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. L'intervento è stato eseguito su delega della Procura di Pavia nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato per omicidio Andrea Sempio, amico d'infanzia del fratello della vittima. Conclusione dell'operazione. L'operazione si è conclusa con il sorvolo dell'intera area della villetta tramite un drone.

