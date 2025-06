Garlasco la Procura di Pavia utilizza laser e droni per ricostruire l' omicidio Poggi

Garlasco si modernizza per svelare un mistero di 16 anni fa: i carabinieri del Ris, incaricati dalla Procura di Pavia, utilizzano laser scanner e droni per ricostruire in 3D l’interno e l’esterno della villetta di Chiara Poggi. Questa tecnologia all’avanguardia mira a rievocare dettagli chiave e a delineare con precisione la dinamica dell'omicidio. Un passo importante verso la verità, che potrebbe rivoluzionare le indagini e portare alla luce nuovi elementi.

I carabinieri del Ris, incaricati dalla Procura di Pavia, sono nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. Obiettivo degli inquirenti, secondo il Tg1, è quello di riprodurre in 3D l'interno e l'esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi, ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell' omicidio. Secondo quanto si è appreso dagli inquirenti, l'attività dei Ris dei carabinieri nella villetta di Garlasco non sarebbe un sopralluogo a sorpresa, ma un'attività pianificata, tanto che il sopralluogo sarebbe stato notificato alla parti già da tempo.

