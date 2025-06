Garlasco ispezione dei Ris nella villetta dei Poggi | Accertiamo le tracce del reato Presente anche l’avvocata di Andrea Sempio

La misteriosa scena di Garlasco si svela ancora di più: i carabinieri del RIS hanno utilizzato avanzate tecnologie come laser scanner e droni per esplorare ogni angolo della villetta dei Poggi. L’incarico della procura di Pavia mira a ricostruire in 3D la scena del crimine, cercando di fare luce sulla tragica morte di Chiara Poggi. Nella villetta è...

I carabinieri del Ris sono entrati nella villetta della famiglia Poggi con laser scanner e droni. L’incarico ai militari è arrivato dalla procura di Pavia. L’obiettivo degli inquirenti, secondo quanto riporta il Tg1, è quello di riprodurre in 3d l’interno e l’esterno della casa di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. E ricostruire così la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio. Nella villetta è presente anche l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia. Secondo l’avvocato della famiglia Poggi l’azione è stata presentata dagli inquirenti come un’ispezione dei luoghi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Garlasco Villetta Poggi Ispezione

Garlasco, dal canale spunta un martello: le prove di compatibilità per stabilire se è quello sparito dalla villetta - A Garlasco, emergono nuove piste nell'inchiesta sul delitto avvenuto nella villetta. Un martello, rinvenuto nel canale, è sotto analisi per verificarne la compatibilità con l'arma scomparsa.

@Poggi Partecipa alla discussione

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi: i carabinieri con laser e droni per ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di ... Leggi su msn.com

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli ... Leggi su msn.com

I carabinieri del Ris nella villetta di Garlasco con droni e laser scanner - Si vuole riprodurre in 3D l'interno e l'esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi, ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell'omicidio. Leggi su ansa.it