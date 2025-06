Garlasco il Ris nella villetta di via Pascoli | Hanno portato scanner e droni

Le indagini a Garlasco si intensificano: i carabinieri del Ris hanno portato scanner e droni nella villetta di via Pascoli, con l’obiettivo di ricostruire in 3D l’interno e l’esterno dell’abitazione, nel tentativo di fare luce sulla tragica morte di Chiara Poggi nel 2007. Questa avanzata tecnologia potrebbe rivelare dettagli nascosti, aiutando a chiarire la dinamica dell’omicidio e a portare alla verità.

I carabinieri del Ris sono nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. L’incarico ai militari è arrivato dalla procura di Pavia. Obiettivo degli inquirenti, secondo il Tg1, è quello di riprodurre in 3d l’interno e l’esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Per ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio. Secondo l’avvocato della famiglia Poggi l’azione è stata presentata dagli inquirenti come una ispezione dei luoghi. «Ci era stato comunicato questo accertamento. Ci è stato presentato come una ispezione dei luoghi e noi non abbiamo titolo a partecipare, essendo una attività della Procura”, ha spiegato l’avvocato Francesco Compagna. 🔗 Leggi su Open.online