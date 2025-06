Garlasco | il Ris compie nuovi rilievi nella villetta della famiglia Poggi

Nuovo capitolo nelle indagini sul caso Chiara Poggi a Garlasco: il Ris ha effettuato rilievi innovativi nella villetta della famiglia, utilizzando tecnologia all’avanguardia come laser, scanner e droni. Un passo importante per fare luce sulla tragica vicenda del 2007, con l’obiettivo di ricostruire dettagliatamente la scena del crimine e chiarire gli ultimi misteri. La storia di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi sviluppi che potrebbero cambiare le sorti del caso.

Nuovo sviluppo nelle indagini sul caso Chiara Poggi. Il Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri è entrato nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco con laser, scanner e droni. Lo riporta il Tg1, secondo il quale l’ obiettivo degli inquirenti, incaricati dalla Procura di Pavia, sarebbe ottenere una ricostruzione 3D della casa dove nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi e ricostruire la dinamica dell’omicidio, analizzando la traiettoria delle tracce di sangue. Lo ha confermato l’avvocato Francesco Compagna, uno dei legali della famiglia Poggi, il quale ha chiarito: “I carabinieri effettueranno misurazioni, rilevazioni per ricostruire la scena del crimine, comprese le traiettorie delle tracce di sangue”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco: il Ris compie nuovi rilievi nella villetta della famiglia Poggi

In questa notizia si parla di: Poggi Garlasco Villetta Famiglia

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26enne, viene trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco. Ora è in corso una nuova indagine della Procura di Pavia, ma cosa sappiamo davvero dei nuovi elementi che hanno portato alla riapertura del caso? Diletta Giuffr Partecipa alla discussione

Il caso Garlasco e quella guerra dentro la massoneria e la magistratura 26/05/2025 di Cesare Sacchetti Se si dovesse pensare allo scenario nel quale ambientare un giallo, forse Garlasco non sarebbe il primo posto che verrebbe in mente. Un piccolo paesino Partecipa alla discussione

Delitto Garlasco, Ris nella villetta della famiglia Poggi con laser scanner e droni - Il Ris, incaricato dalla Procura di Pavia, è nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, con laser scanner e droni. Leggi su lapresse.it

Garlasco, i Ris a casa di Chiara Poggi: sopralluogo con droni, laser e scanner. La villetta da ricostruire in 3D - I carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di via Pascoli a Garlasco per un sopralluogo legato al femminicidio di Chiara Poggi. Leggi su leggo.it

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi: i carabinieri con laser e droni per ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di ... Leggi su msn.com