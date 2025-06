Garlasco | i Ris nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi con laser scanner e droni Cosa stanno facendo

Garlasco torna al centro dell’attenzione con un nuovo e sorprendente sopralluogo dei RIS nella villetta di Chiara Poggi. Questa volta, tecnologie all’avanguardia come laser scanner e droni stanno contribuendo a ricostruire dettagli ancora nascosti, quasi 18 anni dopo il tragico evento. Cosa stanno cercando? Quali segreti potrebbero emergere da questa operazione? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Garlasco, 9 giugno 2025 – Un sopralluogo dei Ris, un altro, nella villetta di Garlasco dove nell’agosto del 2007 fu trovato il corpo di Chiara Poggi, uccisa da un assassino il cui nome – almeno per la giustizia italiana – al momento è quello dell’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio. Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta in cui viveva con la famiglia a Garlasco Secondo quanto riferito dal tg1 i carabinieri del reparto scientifico sono nell’abitazione della famiglia Poggi con laser scanner e droni, su mandato della procura di Pavia, che nelle scorse settimane ha riaperto l’inchiesta su un delitto avvenuto quasi vent’anni fa, mettendo sotto accusa Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, indagato oggi per omicidio volontario in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it