Garlasco i Ris nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni | ecco perché

Nuove tecnologie all’avanguardia al servizio della giustizia a Garlasco. Gli investigatori dei Ris stanno utilizzando laser scanner e droni per ricostruire in 3D la villetta di Via Pascoli, teatro del tragico omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Questa innovativa operazione mira a fare luce su dettagli finora nascosti e a rafforzare le prove, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini. Ecco perché questa svolta può cambiare tutto.

Nuovo sviluppo delle indagini sul delitto di Garlasco. Gli uomini del Ris dei carabinieri sono da poco entrati nella villetta di Via Pascoli dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi con laser, scanner e droni. La notizia è stata diffusa in esclusiva dal Tg1 attraverso i suoi canali social. Obiettivo dell'approfondimento di indagine, stando a quanto si apprende, è riprodurre in 3D la casa in cui è stata uccisa la 26enne nel 2007 e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser, scanner e droni: ecco perché

In questa notizia si parla di: Garlasco Villetta Poggi Laser

