Garlasco i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni L' obiettivo è ricostruire tracce ed effetti materiali le traiettorie del sangue

In un delicato balletto di tecnologia e dedizione, i RIS di Garlasco tornano nella villetta dei Poggi con laser e droni, puntando a ricostruire ogni traccia e effetto materiale. L’obiettivo è chiaro: seguire le traiettorie del sangue e far luce sulla verità . Un nuovo sopralluogo che potrebbe svelare dettagli nascosti, portando chiarezza in un caso ancora avvolto nel mistero. La verità si avvicina, passo dopo passo.

Nuovo sopralluogo dei Ris in casa di Chiara Poggi. Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli dove,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire «tracce ed effetti materiali», le traiettorie del sangue

In questa notizia si parla di: Villetta Poggi Garlasco Laser

«Garlasco, Andrea Sempio era nella villetta quando Chiara Poggi è stata uccisa» - Andrea Sempio era nella villetta di Garlasco al momento dell’omicidio di Chiara Poggi. Non solo l’esame del DNA, ma anche altri elementi che lo collocano sulla scena rafforzano questa certezza.

I carabinieri del Ris sono nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. Obiettivo degli inquirenti è quello di riprodurre in 3D l'interno e l'esterno della casa di Garlasco e ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue. #ANSA Partecipa alla discussione

Delitto di #Garlasco, i #Ris nella villetta dei #Poggi con laser, scanner e droni: ecco perché #9giugno #iltempoquotidiano #Tg1 #ChiaraPoggi https://iltempo.it/attualita/2025/06/09/news/garlasco-ris-villetta-poggi-laser-scanner-droni-perche-tracce-sangue-429 Partecipa alla discussione

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire «tracce ed effetti materiali», le traiettorie del sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli ... Leggi su ilmessaggero.it

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi: i carabinieri con laser e droni per ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di ... Leggi su msn.com

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser e droni. L'obiettivo è ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta ... Leggi su msn.com