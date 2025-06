Garlasco i Ris nella casa di Chiara Poggi | cosa stanno cercando

Dopo quasi diciassette anni dall’atroce delitto che sconvolse Garlasco, un nuovo mistero si staglia all’orizzonte: cosa stanno cercando i Ris nella casa di Chiara Poggi? Con tecnologie all’avanguardia come scanner 3D, laser e droni, gli investigatori tentano di svelare dettagli nascosti e rispondere a domande rimaste senza risposta. Quali segreti si celano ancora tra quelle mura? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

A quasi diciassette anni dal delitto che sconvolse l’opinione pubblica italiana, si apre un nuovo capitolo sul caso Garlasco. Nelle ultime ore i carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di via Pascoli, la casa dove, il 13 agosto 2007, venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. L’intervento degli investigatori, annunciato dai social del Tg1, ha visto l’impiego di strumenti tecnologici avanzati come scanner 3D, laser e droni. L’obiettivo è quello di ottenere una mappatura tridimensionale dettagliata dell’abitazione per analizzare con maggiore precisione la distribuzione e le traiettorie delle tracce di sangue rinvenute nella scena del crimine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

