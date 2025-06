garlasco i carabinieri del ris tornano nella villetta di chiara poggi con droni e scanner per accertare le tracce e gli effetti materiali del reato

Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, i Carabinieri del Ris tornano a Garlasco, impiegando droni e scanner all’avanguardia per raccogliere nuove tracce e prove materiali. Questa operazione, parte di un rinnovato filone investigativo, mira a far luce su dettagli ancora oscuri e a chiarire il mistero che ha sconvolto la paese. Gli specialisti della Scientifica continuano il loro impegno, determinati a svelare la verità.

A distanza di 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, i Carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di via Pascoli a Garlasco per effettuare nuovi accertamenti tecnici disposti dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le operazioni, pianificate da tempo e notificate alle parti, sono parte del nuovo filone d'indagine che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico di vecchia data del fratello della vittima. Gli specialisti della Scientifica stanno eseguendo una minuziosa ispezione dei luoghi, con l'impiego di laser scanner e droni per produrre una dettagliata ricostruzione tridimensionale dell'interno e dell'esterno della casa dove, nell'estate del 2007, venne trovata senza vita la giovane Poggi.