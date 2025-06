Garlasco i carabinieri del Ris tornano nella villetta dei Poggi con droni e scanner

Garlasco torna sotto i riflettori: i carabinieri del RIS tornano nella villetta dei Poggi con droni e scanner, riaccendendo le indagini sul caso Chiara Poggi. Nuove tecnologie e approfondimenti forensi potrebbero svelare dettagli ancora nascosti, riaprendo un capitolo che ha tenuto tutta l’Italia col fiato sospeso. La scelta di ispezionare nuovamente quei luoghi è un segnale di come la verità possa emergere, anche dopo tanti anni.

AGI - Il Ris dei Carabinieri si trova nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Le nuove attivit√† investigative. La notizia √® stata rilanciata dai social del TG1, nei quali si spiega che il RIS sta svolgendo attivit√† con scanner e droni. ¬† ¬† Perch√® √® stata disposta "l'ispezione dei luoghi". Nel provvedimento di 'ispezione dei luoghi' visionato dall'AGI con cui ha disposto gli accertamenti del Ris, la Procura di Pavia scrive che bisogna "accertare le tracce e gli effetti materiali del reato" e, per questa ragione, occorre "procedere a ispezione" della villetta "effettuando misurazioni con l'utilizzo di apposita strumentazione tecnica". 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Garlasco, i carabinieri del Ris tornano nella villetta dei Poggi con droni e scanner

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

