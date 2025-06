Garlasco carabinieri Ris in casa Poggi

Le autorità italiane intensificano le indagini sul caso Poggi, con il reparto RIS dei Carabinieri di Pavia che utilizza tecnologie all’avanguardia come laser, scanner e droni. L’obiettivo è ricostruire ogni dettaglio dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007, analizzando con precisione le tracce di sangue e la dinamica del delitto. Un'operazione che potrebbe svelare nuovi retroscena e portare a risposte decisive. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

10.00 Il Ris-Reparto investigazioni speciali dei Carabinieri di Pavia è a casa Poggi con laser,scanner e droni. Lo rende noto in esclusiva sui social il Tg1. Obiettivo degli inquirenti, "riprodurre in 3E interno ed esterno della villetta dove nel 2007 fu uccisa Chiara Poggi" e "ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell'omicidio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

3 cose sui “vestiti ritrovati nel canale”: 1) si disse prima che fosse sangue di animale, poi che fosse vernice 2) i carabinieri si precipitarono in piena notte e dissero di non parlarne con nessuno 3) il canale era collegato con quello dietro casa Poggi #Garlasco # Partecipa alla discussione

Stefania #Cappa, gemella di Paola e cugina di Chiara #Poggi, si sarebbe lamentata al telefono con un amico dopo la comparsa dei carabinieri a casa sua. Lo riporta il Termpo. #garlasco Partecipa alla discussione

