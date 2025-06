Garlasco 7 ore per ricostruire la scena del delitto in 3D | l’ipotesi dell’assassino sulle scale di casa Poggi

Nel cuore di Garlasco, un'indagine intricata si dipana tra tecnologia e mistero. Dopo sette ore di meticolosa ricostruzione in 3D della scena del delitto, gli esperti cercano di svelare le traiettorie delle tracce di sangue per fare luce sulle ultime ore di vita della vittima. Francesco Compagna, avvocato della famiglia Poggi, spiega che questa operazione serve a ricostruire gli eventi, non a cercare prove passate: un passo cruciale verso la verità .

Uno degli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna, ha chiarito che nelle comunicazioni a lui giunte era stato spiegato che tali misurazioni sono necessarie per "ricostruire la scena del crimine, comprese le traiettorie delle tracce di sangue", e non per cercare oggetti o materiale biologico dell'epoca, in quanto sarebbe passato troppo tempo dal delitto.

#Garlasco Sopralluogo nella villetta dei Poggi per ricostruire la scena del delitto del 2007. I familiari della vittima si dicono "amaramente sorpresi di essere stati informati dell'ispezione dai media. Violata anche stavolta la riservatezza delle indagini". @robertor Partecipa alla discussione

Macano una manciata di giorni per l'incidente probatorio .. saranno giorni intensi e a qualcuno verrà qualche maldipancia .. si scandaglia casa #poggi con laser, si vuole ricostruire la scena e le traiettorie delle macchie .. Molto bene #garlasco #ris Partecipa alla discussione

