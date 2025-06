Garbatella fiamme negli orti urbani | a fuoco i lotti coltivati dai cittadini

Un pomeriggio drammatico alla Garbatella, dove le fiamme hanno avvolto gli orti urbani, i terreni coltivati con passione dai cittadini. Non solo il parco degli Acquedotti ha vissuto momenti di tensione, ma anche l’area di via Rosa Raimondi Garibaldi si è trovata a dover affrontare un incendio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Una giornata difficile che mette in evidenza quanto sia urgente prendersi cura di questi preziosi spazi verdi.

Domenica complicata non solo per il parco degli Acquedotti. L'8 giugno è stata una giornata difficile anche in quello gestito da Legambiente, alla Garbatella. Nel pomeriggio infatti, come nel polmone verde dell'Appio Claudio, anche in via Rosa Raimondi Garibaldi sono dovuti intervenire i vigili.

