Gambassi | nuovi acquisti per una rosa competitiva in Prima Categoria

Il Gambassi si prepara a scrivere un altro capitolo di successi, rafforzando la propria rosa con acquisti mirati e di qualità. Con l’obiettivo di riconquistare i play-off e superare le sfide della prossima stagione, la società investe nel talento e nella determinazione, puntando a regalare emozioni ai propri tifosi. È il momento di credere ancora più forte: il futuro del Gambassi è tutto da vivere e scoprire!

Il Gambassi è una delle società di Prima Categoria più attive sul mercato in vista della prossima stagione, dove intende mettere a disposizione del confermato mister Mauro Falco una rosa competitiva in grado di puntare ancora una volta a quei play-off sfumati nell’ultima stagione. Dopo il ritorno dell’esperto attaccante Fontanelli dai ‘cugini’ del Castelfiorentino United, l’arrivo della forte punta esterna Paoletti dall’Audace Galluzzo e del talentuoso esterno Marchi dal Montespertoli (Eccellenza), ecco che il direttore sportivo Celeste Sgariglia piazza altri due colpi. Entrambi classe 2005, vestiranno infatti giallorosso anche Pietro Scarselli e Tommaso Turini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gambassi: nuovi acquisti per una rosa competitiva in Prima Categoria

