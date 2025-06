Galceti polmone verde Una zona residenziale con l’incubo ’alluvione’

Nel cuore di Galcetello, tra il verde rigoglioso e la tranquillità di una zona residenziale molto richiesta, si nasconde un mondo sorprendente. Nonostante la pace apparente, l’incubo delle alluvioni ha lasciato il segno, mentre caprioli e cinghiali svelano il connubio tra natura e urbanizzazione. Qui, servizi impeccabili come il centro commerciale “Galceti” completano un quadro di vita ideale. Ma cosa rende questo luogo così unico? Scopriamolo insieme.

Caprioli e cinghiali. Capita di vederli in pieno giorno nella zona di Galcetello, a nord di Prato, a due passi dalla tangenziale e da Figline. Una zona residenziale, molto richiesta dai paratesi, dove regnano verde e tranquillità e dove anche i servizi sono ben organizzati. Uno su tutti il centro commerciale "Galceti" in via 7 Marzo dove si trovano supermercato, farmacia, banca, edicola oreficeria, gelateria, negozio di vestiti, tabaccheria e bar. Nello stesso stabile del centro commerciale si trova il Laboratorio del Tempo dove vengono svolti corsi di vario genere, gli uffici dell'anagrafe e il punto di ascolto del Comune.