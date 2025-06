gabriele napolitano domina il campionato tosco umbro di motocross a miravalle

In Toscana, il talento di Gabriele Napolitano brilla con forza: il giovane pilota del Moto Club Brilli Peri si impone con autorità nel campionato tosco-umbro di motocross a Miravalle, consolidando la sua posizione di leader. Alla soglia dei 17 anni, il suo dominio sulla categoria 125 si concretizza in due vittorie nette, dimostrando che il futuro del motocross italiano ha già un nome: Gabriele Napolitano, destinato a scrivere pagine epiche di questa sport.

In Toscana brilla la stella del ragazzo prodigio Gabriele Napolitano, portacolori del Moto Club Brilli Peri che compirà 17 anni a luglio. Ieri, sul tracciato di casa, il giovane pilota su Ktm si è confermato il numero uno della 125 a livello regionale vincendo sia in gara 1 che in gara 2 in occasione del quinto round del campionato tosco-umbro di motocross andato in scena a Miravalle. Una doppietta per lo sportivo che figurava in testa alla classifica parziale già alla vigilia della competizione. In gara 1 ha addirittura prevalso con 10 secondi di vantaggio, poi il finale che ha fatto scattare la festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it