Gabriele Gravina perché il presidente Figc non si è ancora dimesso e non si dimetterà

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, resta saldo al suo incarico nonostante le crescenti polemiche e le richieste di dimissioni. La sua permanenza solleva dubbi e riflessioni sul futuro del calcio italiano, mentre Luciano Spalletti, appassionato e dedicato, si trova in un momento di grande tensione, desideroso di chiarezza e rispetto. Ma forse il vero punto di svolta è ancora da scoprire, e il destino del calcio italiano dipenderà anche da queste decisioni cruciali.

Ci raccontano che Spalletti abbia preteso di presentarsi davanti ai giornalisti per annunciare il suo esonero, ma da quando esiste il calcio moderno l’allenatore non ha quel compito. Conoscendo Luciano immaginiamo la sua sofferenza di questi giorni, che poi è quella di tutti i giorni perchè Spalletti al calcio dedica tutto se stesso, possiamo discutere metodi e atteggiamenti, e alla maglia azzurra ha dedicato anche qualcosa in piĂą. Forse il grande errore è stato proprio quello di voler strafare, ma il motivo è che si è sentito sulle spalle una responsabilitĂ enorme e quando ha capito che il suo calcio non veniva capito ha preso strade a lui sconosciute che l’hanno portato nel baratro. 🔗 Leggi su Panorama.it