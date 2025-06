Futuro Osimhen nuova risposta all’Al-Hilal | la scelta è definitiva

Victor Osimhen ha deciso: nuova risposta all’Al-Hilal, confermando la sua volontà di restare al Napoli. La scelta definitiva cambia le carte in tavola, alimentando speranze e incognite per il futuro dell’attaccante e del club partenopeo. Dopo mesi di voci e trattative, la posizione dell’attaccante sembra aver preso una direzione chiara. Ma cosa accadrà ora? La situazione si sbloccherà definitivamente o si ripresenteranno altre sorprese? Restate con noi per scoprirlo.

Nuova risposta di Victor Osimhen all'Al-Hilal, che insiste per lui: cosa cambia adesso sul suo futuro a Napoli e sulla sua cessione. Anche quest'anno, come già avvenuto nella scorsa estate, la cessione di Victor Osimhen si sta rivelando un vero e proprio caso per il Napoli. Nello scorso anno tutto si era risolto con la cessione last minute in prestito al Galatasaray con tanto di rinnovo e abbassamento della clausola. In quest'estate l'obiettivo è cederlo a titolo definitivo dopo la fine del prestito. Un club disposto a pagare al Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria del calciatore c'è ed è l'Al-Hilal.

Napoli, offerta monstre per Osimhen: la risposta dell’attaccante e del club spiazzano tutti - Napoli ha messo sul piatto un'offerta monstre per Victor Osimhen, lasciando tutti a bocca aperta. Dopo un anno in Turchia con il Galatasaray, l'attaccante nigeriano sembra pronto a tornare a Napoli, anche se il suo ritorno potrebbe essere solo temporaneo.

