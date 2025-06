Furto nella villa di Massimo Ferrero a Roma | rubati soldi e gioielli

Un inquietante episodio scuote la tranquillità di Roma: un furto nella villa di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Dopo il suo rientro, ha trovato la casa sconvolta e i gioielli scomparsi, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Le indagini sono ancora in corso, ma questa vicenda mette in evidenza quanto la sicurezza possa essere fragile anche per le personalità più esposte.

Furto in casa di Massimo Ferrero. L’ex presidente della Sampdoria ha allertato la polizia spiegando di aver trovato la casa a soqquadro dopo esser rientrato. Le indagini sono ancora in corso e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trevi e la Scientifica per i rilievi. I ladri hanno messo mano sui gioielli che si trovavano nell’abitazione e sono fuggiti con quelli. Ma non è ancora noto il valore totale del furto. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati nel villino romano, situato a Campo Marzio, da una porta finestra. Chi è Massimo Ferrero, di recente ospite a “Belve”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furto nella villa di Massimo Ferrero a Roma: rubati soldi e gioielli

