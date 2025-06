Furto in un beach bar a Lignano rubate due casseforti

Un nuovo episodio inquietante scuote Lignano: al Sabbiadoro Beach Bar, un furto sconvolgente ha portato via due casseforti e il fondo cassa, lasciando l’intera comunità in allerta. I ladri sono entrati di notte, lasciando dietro di sé un segno di insicurezza. L’intervento dei carabinieri, richiesto dal proprietario, ha avviato le indagini per risalire ai responsabili e garantire che la tranquillità della località torni presto a regnare.

È al Sabbiadoro beach bar di Lignano, in via Sabbiadoro 14, l'ultimo furto in esercizio commerciale in provincia: i ladri si sarebbero introdotti nell'attività sottraendo due casseforti e il fondo cassa. I fatti L'intervento dei carabinieri è stato richiesto in mattinata dal proprietario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Furto in un beach bar a Lignano, rubate due casseforti

In questa notizia si parla di: Furto Beach Lignano Casseforti

Furto in Rsa, rubate le casseforti con le collane degli ospiti: "Per favore, ridatecele" - Fondazione e le carte Siss contenute all’interno delle stesse casseforti. Leggi su ilgiorno.it

Furto in tabaccheria a Lignano, presi due giovani - intervenuti su segnalazione di una turista che aveva assistito dal terrazzo all'irruzione La Polizia ha bloccato gli autori di un furto notturno ai danni di una tabaccheria di Lignano. Leggi su rainews.it