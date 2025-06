Furti e danneggiamenti sul litorale i balneari | Serve un presidio costante delle forze dell' ordine

furti e danneggiamenti sul litorale. I balneari di Tirrenia e Marina di Pisa chiedono con urgenza un presidio costante delle forze dell’ordine, poiché la sicurezza è fondamentale per la ripresa turistica. L’estate non è ancora iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, i nostri imprenditori non possono certo rimanere indifferenti di fronte a questa escalation di illegalità. È ora di agire prima che la stagione sia compromessa.

C'è grande preoccupazione tra i balneari del litorale dopo gli episodi di furti, danneggiamenti e vandalismi che hanno colpito gli stabilimenti di Tirrenia e Marina di Pisa. "L'estate non è ancora cominciata, ma se il buongiorno si vede dal mattino i nostri imprenditori non possono certo.

