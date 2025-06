Furti con spray urticante durante i festeggiamenti del Bologna | arrestato un ragazzo

Durante i festeggiamenti per l’ultima giornata del campionato di Serie A, un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna con l’accusa di aver commesso un furto con spray urticante ai danni di un tifoso del Bologna F.C. L’episodio ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza durante gli eventi sportivi. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere ordine e rispetto in occasioni di grande festa.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bologna un cittadino italiano di 25 anni, domiciliato a Genova, gravemente indiziato di aver commesso un furto con strappo ai danni di un tifoso del Bologna F.C. durante i festeggiamenti per l’ultima giornata del campionato di Serie A. L’episodio è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Furti con spray urticante durante i festeggiamenti del Bologna: arrestato un ragazzo

