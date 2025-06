Funny Festival a Campagnano

Preparati a ridere e cantare sotto le stelle: torna il Funny Festival a Campagnano Romano! La ventiduesima edizione promette tre serate di musica, comicità e divertimento, consolidando un evento amatissimo che ogni anno attira appassionati da tutta la regione. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di allegria e spettacolo, condividendo il sorriso con amici e famiglia. Non mancare, perché questa festa di risate e melodie ti aspetta dal 27 al 29 giugno!

Torna il Romano. La ventiduesima edizione della rassegna canora si terrà quest’anno il 27, 28 e 29 giugno. Tre serate di musica per una kermesse che, nel corso degli anni, ha registrato una partecipazione crescente ed unanimi apprezzamenti da critica e pubblico. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Funny Festival a Campagnano

In questa notizia si parla di: Funny Campagnano Festival Musica

A Campagnano il Funny Festival: trentadue cantanti in gara nella manifestazione tra le più affermate del centro Italia - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Leggi su tusciaup.com

A Campagnano è Funny Festival, ventesima edizione per la manifestazione canora - CAMPAGNANO – Preparativi in corso, a Campagnano, per il concorso canoro Funny Festival che si terrà dal 7 al 9 luglio. Leggi su etrurianews.it

Funny Festival a Campagnano - L’iniziativa, giunta alla 21esima edizione, è stata ideata dall’attuale direttore artistico Carlo ... Leggi su romatoday.it