Fuga di gas oggi a Macerata | tubo di metano rotto duranti gli scavi traffico deviato

Oggi a Macerata si è verificata una fuga di gas metano a causa di una rottura di tubo durante lavori di scavo, con traffico deviato per garantire la sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per monitorare e contenere il rischio, ma la zona rimane sotto stretto controllo. Si raccomanda ai cittadini di evitare Corso Cairoli e viale ... fino a nuovo avviso, per preservare l’incolumità di tutti.

Macerata, 9 giugno 2025 – I vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza Nazario Sauro per una perdita di gas metano per una rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Sul posto attualmente ci sono due squadre di pompieri per il monitoraggio, con specifica strumentazione, della concentrazione del gas in aria e per la verifica della sicurezza degli appartamenti circostanti. “Si raccomanda di non percorrere Corso Cairoli e viale Trieste – scrive il Comune sui social –; gli agenti della Polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Per chi abita nelle immediate vicinanze dell’area è fortemente raccomandato allontanarsi dalle abitazioni e chiudere le finestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it