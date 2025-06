Frosinone saggio della classe di viola del Conservatorio Refice

Vivi un pomeriggio di pura emozione musicale nel cuore di Frosinone, dove il talento degli allievi della classe di viola del Conservatorio Refice prenderà vita. Sabato 14 giugno, nella suggestiva Sala Paris, ascolterai interpretazioni straordinarie di compositori come Mozart, Bach e Schumann, eseguite con passione e maestria. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della musica classica: l’ingresso è libero, non mancare!

Sabato 14 giugno, presso la Sala Paris del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, si svolgerà il saggio della Classe di Viola degli allievi del Maestro Claudia Ramous. Verranno eseguite musiche di Mozart, Bach, Bruch, Schumann, Telemann e Curci. Ingresso Libero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, saggio della classe di viola del Conservatorio Refice

