Frosinone Claudio Pagliara presenta il suo ultimo libro L’Imperatore

È per me un onore condividere con voi la presentazione del mio ultimo libro, L’Imperatore, un viaggio tra storia e passione che spero vi affascinerà. Mercoledì 11 giugno alle 20, presso il Teatro comunale Vittoria di Frosinone, vi invito a scoprire con me i segreti di questa avventura letteraria, accompagnato dal dialogo con il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il moderatore Dario Facci. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della narrativa e della storia.

Claudio Pagliara presenterà a Frosinone il suo ultimo libro, L'Imperatore (Piemme), mercoledì 11 giugno alle ore 20, presso il Teatro comunale Vittoria. A dialogare con l'autore sarà il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. A moderare l'incontro, il giornalista Dario Facci.

Frosinone – Claudio Pagliara nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York - A congratularsi con il giornalista per la recente nomina anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli che sui social scrive: “Auguri di cuore e congratulazioni al nostro concittadino Claudio ...

Siamo vicini alla terza guerra mondiale? - Da qui parte il libro di Claudio Pagliara, corrispondente RAI da New York, “La Tempesta perfetta”.

Claudio Pagliara /La tempesta perfetta - La guerra tra Israele e Palestina e quella tra Ucraina e Russia dimostrano un dato di fatto incontrovertibile, come sostiene Claudio Pagliara, corrispondente Rai da New York, nel suo libro edito da ...