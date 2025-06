Frontale tra ciclisti e uno finisce in ospedale

Un grave incidente sulla ciclabile tra Trento e Rovereto ha visto coinvolti due ciclisti, con uno finito in ospedale in condizioni critiche. L'impatto si è verificato intorno alle 10 di lunedì 9 giugno, nei pressi del casello di Trento Sud, sotto gli occhi preoccupati di passanti e testimoni. La dinamica dell'incidente sta ora essere ricostruita dalle forze dell'ordine, mentre la comunità si stringe attorno ai protagonisti di questa drammatica vicenda.

È in gravi condizioni il 69enne coinvolto in uno scontro frontale tra ciclisti avvenuto intorno alle 10 di lunedì 9 giugno sulla ciclabile di via Lidorno che collega Trento con Rovereto. L'impatto si è verificato nei pressi del casello di Trento Sud e, oltre al 69enne, ha coinvolto anche un.

