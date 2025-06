Frontale tra ciclisti e uno finisce in ospedale

Un incidente frontale tra ciclisti sulla ciclabile di via Lidorno, tra Trento e Rovereto, ha provocato gravi conseguenze. Intorno alle 10 di lunedì 9 giugno, uno scontro violento nei pressi del casello di Trento Sud ha coinvolto un uomo di 69 anni e altri ciclisti, lasciando il protagonista in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle piste ciclabili e sulla prevenzione degli incidenti.

È in gravi condizioni il 69enne coinvolto in uno scontro frontale tra ciclisti avvenuto intorno alle 10 di lunedì 9 giugno sulla ciclabile di via Lidorno che collega Trento con Rovereto. L'impatto si è verificato nei pressi del casello di Trento Sud e, oltre al 69enne, ha coinvolto anche un.

