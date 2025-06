Frontale tra auto | due feriti di cui una grave interviene l' elicottero

Un'eliambulanza, che ha garantito un rapido trasferimento e un intervento immediato. Un episodio drammatico che sottolinea ancora una volta l'importanza della prudenza sulla strada e la necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La comunità di Sestri Levante si stringe attorno ai feriti, auspicando una pronta guarigione e rinnovando l'appello alla sicurezza stradale.

Grave incidente stradale all'alba di oggi, lunedì 9 giugno, a Sestri Levante, dove due auto si sono scontrate. Al volante rispettivamente un uomo e una donna, entrambi portati in ospedale. Per la ferita, in condizioni più gravi, è stato necessario il trasporto al San Martino di Genova con.