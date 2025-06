Frontale a Roccastrada quattro feriti in ospedale

Un grave incidente frontale si è verificato oggi a Roccastrada, provocando quattro feriti che sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire la sicurezza e il supporto alle vittime. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa drammatica giornata che ha sconvolto la comunità di Montemassi.

ROCCASTRADA – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi (9 giugno) nei pressi di Montemassi, nel territorio del comune di Roccastrada. Due autovetture per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Massa Marittima presenti sul posto, sono entrate in collisione frontalmente. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco le quattro persone occupanti le vetture (due per ciascun mezzo) erano già stati prese in carico dal personale sanitario presente sul posto. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e lo scenario dell’incidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

