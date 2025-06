Frode sui bonus edilizi a Palermo | 7 misure cautelari e 19 imprese coinvolte

La frode sui bonus edilizi a Palermo scuote il settore: sette misure cautelari e 19 imprese coinvolte in un articolato giro di truffe che mette a rischio risorse pubbliche e credibilità. Le indagini delle forze dell’ordine smascherano un sistema illecito che minaccia la trasparenza e la legalità nel settore edile. È fondamentale agire con fermezza per tutelare i cittadini e l’economia locale, promuovendo un ambiente più etico e responsabile.

Palermo – Eseguite 7 misure cautelari personali nei confronti di appartenenti a un’associazione per delinquere.. I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di 7 misure cautelari personali nei confronti di appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alla realizzazione di frodi in materia di bonus edilizi (bonus facciate, ecobonus e recupero del patrimonio edilizio) cui è stata ricondotta la gestione di 19 imprese edili, tutte con sede a Palermo, esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi per oltre 26 milioni di euro. Per dieci imprese è stata altresì disposta l’interdizione dall’esercizio dell’attività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: Palermo Bonus Misure Cautelari

"Bonus idrico non erogato a Palermo": M5S sollecita l'Amap - Il Movimento 5 Stelle di Palermo fa pressing su Amap per l'erogazione del bonus sociale idrico, fondamentale per le famiglie in difficoltà economica.

#GdiF #Palermo: maxi operazione in materia di falsi “bonus edilizi”. Eseguite 7 misure cautelari personali e disposta l’interdizione dall’esercizio dell’attività per 10 imprese edili. #NoiconVoi Partecipa alla discussione

Maxi #frode da 26 milioni su #bonus edilizi, sette misure cautelari a #Palermo. Fatture false per lavori mai fatti. Coinvolte 19 imprese. In tutto 90 indagati tra titolari e clienti compiacenti @TgrRai #IoSeguoTgr https://rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2025/06/maxi-frod Partecipa alla discussione

Maxi frode da 26 milioni su bonus edilizi, sette misure cautelari a Palermo - In tutto 90 indagati tra titolari e clienti compiacenti. Leggi su rainews.it

Frode sui bonus edilizi a Palermo: 7 misure cautelari e sequestri per 27 milioni di euro - I Finanzieri del comando provinciale di Palermo, su disposizione della magistratura, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei ... Leggi su newsicilia.it

Falsi “Bonus edilizi” a Palermo, 7 misure cautelari e 83 indagati - PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di 7 misure cautelari personali nei confronti di appartenenti a un’associazione per delin ... Leggi su msn.com