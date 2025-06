Fregene incidente in viale Viareggio | è il secondo in pochi giorni

Fregene si conferma teatro di episodi sempre più frequenti e preoccupanti, tra incidenti, segnaletica assente e scarsa sicurezza. Nella giornata di ieri, all’incrocio tra via La Plaia e viale Viareggio, si è verificato il secondo incidente in pochi giorni, evidenziando una situazione ormai insostenibile. Massimiliano Graux, rappresentante di Fratelli d’Italia, denuncia pubblicamente questa criticità e chiede interventi immediati per tutelare cittadini e visitatori. È ora di agire prima che si verifichino conseguenze più gravi.

Fiumicino, 9 giugno 2025 – Incidenti, segnaletica senza manutenzione e poca sicurezza: questa la situazione che si presenta a Fregene zona di Viale Viareggio e altre aree critiche della località. Nella giornata di ieri, proprio all'incrocio tra via La Plaia e viale Viareggio, è avvenuto un altro incidente, il secondo in breve tempo. A denunciare la criticità è Massimiliano Graux, membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia: "Intendo richiamare con la massima urgenza l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, del Consiglio Comunale e delle autorità competenti sulla crescente e allarmante incidenza di incidenti stradali sul territorio.

