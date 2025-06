Freedom Flotilla | Nave sequestata e equipaggio rapito da Israele

In un drammatico svilupparsi degli eventi, la nave umanitaria Madleen, parte della Freedom Flotilla Coalition con a bordo l'attivista Greta Thunberg, è stata sequestrata dall'esercito israeliano. Le comunicazioni sono state bruscamente interrotte e si temono gravi conseguenze per l'equipaggio, ora rapito. Questa vicenda solleva forti interrogativi sulla libertà di navigazione e l'accesso umanitario in quella regione turbolenta. La comunità internazionale è chiamata a reagire con fermezza.

L''Ong Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, ha dichiarato che l'imbarcazione è stata sequestrata dall'esercito israeliano. "Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L'esercito israeliano ha sequestrato la nave", ha dichiarato l'organizzazione su Telegram sostenendo che l'equipaggio è stato "rapito dalle forze israeliane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Freedom Flotilla: "Nave sequestata e equipaggio rapito da Israele"

