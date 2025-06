Freedom Flotilla l’esercito israeliano abborda e sequestra la nave con gli aiuti per Gaza | Equipaggio rapito

L'ultimo capitolo nella crisi tra Israele e Gaza si scrive con un intervento deciso: l'esercito israeliano ha abbordato e sequestrato la nave umanitaria Madleen, parte della Freedom Flotilla Coalition, con a bordo attivisti come Greta Thunberg. Un episodio che scuote l'opinione pubblica e riaccende il dibattito sul sostegno umanitario in zone di conflitto. Ma cosa comporta questa azione per il futuro degli aiuti umanitari in quella regione?

E’ andata come previsto. L’organizzazione Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, ha dichiarato oggi che l’imbarcazione è stata sequestrata dall’esercito israeliano. “Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L’esercito israeliano ha sequestrato la nave”, ha dichiarato l’organizzazione su Telegram: “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, l’esercito israeliano abborda e sequestra la nave con gli aiuti per Gaza: “Equipaggio rapito”

