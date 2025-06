Freedom Flotilla i video dell’equipaggio | C’è un drone sopra di noi aiutateci

Un coraggioso equipaggio della Freedom Flotilla Coalition si trova sotto assedio: un drone sorvola la nave Madleen, mentre cercano di portare aiuto a Gaza. Yasemin Acar, attivista, ha condiviso un video che testimonia questa tensione, mentre le comunicazioni vengono disturbate e si respira un’atmosfera di emergenza e resistenza. La loro lotta per la libertà e l’umanità continua, nonostante le intimidazioni e le difficoltà .

L’attivista Yasemin Acar ha condiviso un video dalla nave di soccorso Madleen, dell’ong Freedom Flotilla Coalition,  diretta a Gaza, prima di essere arrestata dall’esercito israeliano. “C’è un drone, c’è un drone proprio sopra di noi” “In questo momento stanno disturbando le nostre comunicazioni – dice un altro membro dell’equipaggio – Stanno dicendo cose a caso solo per disturbare le nostre comunicazioni. Lo stanno facendo per impedirci di chiedere aiuto“. La Freedom Flotilla Coalition ha affermato che gli attivisti sono stati “rapiti dalle forze israeliane” mentre cercavano di consegnare aiuti di prima necessitĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Freedom Flotilla, i video dell’equipaggio: “C’è un drone sopra di noi, aiutateci”

In questa notizia si parla di: Drone Freedom Flotilla Equipaggio

Allarme a bordo della Freedom Flotilla per Gaza: "C'è un drone sopra di noi" - La tensione nel Mediterraneo si intensifica mentre la Freedom Flotilla per Gaza lancia un allerta: droni sorvolano la nave "Madleen", portando con sé l'eco di una crisi umanitaria che non accenna a placarsi.

#FreedomFlotilla Sostanze urticanti dai droni, #Madleen speronata, equipaggio rapito e condotto verso Ashdod dagli occupanti israeliani. Corrispondenza con il team di terra della Freedom Flotilla Coalition -> http://radiondadurto.org/2025/06/09/freedom-flotill Partecipa alla discussione

"Sono sulla Madleen, siamo diretti verso Gaza per rompere l'assedio ma c'è un drone sopra di noi": è l'allarme di Thiago Avila, membro della Flotilla Freedom, la flottiglia internazionale composta da diverse Ong filopalestinesi. A bordo della Madleen ci sono a Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, i video dell'equipaggio: "C'è un drone sopra di noi, aiutateci" - (LaPresse) L'attivista Yasemin Acar ha condiviso un video dalla nave di soccorso Madleen diretta a Gaza, prima di essere arrestata ... Leggi su stream24.ilsole24ore.com

Israele ha sequestrato la Freedom Flotilla: l’equipaggio portato ad Ashdod - La Freedom Flotilla è stata sequestrata nella notte tra domenica e lunedì mentre cercava di forzare il blocco navale israeliano su Gaza. Leggi su msn.com

Gaza, Freedom Flotilla: Israele ha attaccato la Madleen e sequestrato l’equipaggio - La missione umanitaria dell’organizzazione è stata fermata dalle autorità di Tel Aviv che hanno abbordato l’imbarcazione, dirottandola verso le coste israeliane. Leggi su editorialedomani.it