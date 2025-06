Freedom Flotilla Amnesty | Sequestro viola il diritto internazionale Madrid convoca l’incaricato di affari israeliano

L’abbordaggio della nave Madleen, parte della Freedom Flotilla Coalition, ha scosso la scena internazionale, sollevando dure accuse di violazione del diritto internazionale. Agnes Callamard di Amnesty International non ha esitato a definire l’azione israeliana una “violazione del diritto internazionale”, richiamando l’obbligo legale di Israele come potenza occupante di garantire assistenza ai civili di Gaza. Un episodio che rischia di aumentare le tensioni e di mettere in discussione i diritti umani fondamentali.

Una “ violazione del diritto internazionale “. E’ l’accusa che ricorre nelle prime reazioni all’abbordaggio della nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition da parte di Israele. E’ il concetto utilizzato da Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International. “In quanto potenza occupante (come riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia), Israele ha l’obbligo legale di garantire ai civili di Gaza cibo e medicine a sufficienza. Avrebbero dovuto lasciare che Madleen consegnasse i suoi aiuti umanitari a Gaza”, ha scritto su X. Callamard ha anche fatto appello alle altre nazioni affinché facciano “molto di più di quanto abbiano fatto fino ad oggi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, Amnesty: “Sequestro viola il diritto internazionale”. Madrid convoca l’incaricato di affari israeliano

