Frederick Forsyth autore di bestseller come Il giorno dello sciacallo è morto a 86 anni

L'agente di Frederick Forsyth ha confermato che lo scrittore britannico è morto all'età di 86 anni dopo una breve malattia. Frederick Forsyth, lo scrittore britannico che ha firmato capolavori come Il giorno dello sciacallo, è morto all'età di 86 anni dopo una breve malattia. La triste notizia è stata confermata dal suo agente Jonathan Lloyd in un comunicato in cui dichiara che "Siamo in lutto per la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller del mondo". La morte dell'autore britannico Lo scrittore Frederick Forsyth era nato ad Ashford, in Kent, nel 1938 e, dopo essere stato pilota della Royal Air Force a soli 19 anni, aveva iniziato nel 1958 una carriera come giornalista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it