Frattesi Inter Napoli gelato dalla richiesta dei nerazzurri | Marotta vuole blindarlo le cifre

Il futuro di Davide Frattesi si fa sempre più incerto: il Napoli lo sogna come rinforzo estivo, ma l’Inter farà di tutto per blindarlo. Marotta lavora sodo per mantenere il centrocampista nerazzurro e le cifre sono già sul tavolo. La sfida tra club si preannuncia serrata, mentre le ultime indiscrezioni aprono nuovi scenari sul mercato. Resta da scoprire se Frattesi continuerà la sua avventura con l’Inter o inizierà una nuova sfida altrove.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro nel mirino del Napoli per il calciomercato estivo. I dettagli. Tra i giocatori che potrebbero lasciare l' Inter in questa sessione di mercato c'è anche Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, arrivato a Milano con grandi aspettative, non ha trovato finora una continuità da titolare assoluto sotto la guida di Simone Inzaghi, pur dimostrando nelle occasioni concesse un buon impatto e una spiccata propensione agli inserimenti offensivi. Già a gennaio il suo nome era stato accostato a possibili destinazioni lontano da San Siro, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato.

