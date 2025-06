Francesco Totti gol da centrocampo durante la partita di ‘Operazione Nostalgia’

Il fascino senza tempo di Francesco Totti torna a brillare sul campo, dimostrando che la classe non si perde mai. Durante l‚Äôevento ‚ÄúOperazione Nostalgia‚ÄĚ al Tardini di Parma, l‚Äôex capitano della Roma ha regalato emozioni con giocate memorabili, culminate in un incredibile gol da centrocampo. Un gesto che ha fatto impazzire i tifosi e il telecronista, ricordandoci perch√© Totti rimane un‚Äôicona indimenticabile del calcio italiano. La sua magia continua a vivere, pronta a sorprendere ancora.

Passa il tempo ma non la classe. E quella di Francesco Totti √® ancora cristallina. L‚Äôex numero dieci e capitano della Roma √® stato infatti uno dei protagonisti della partita organizzata al Tardini di Parma da ‚ÄėOperazione Nostalgia‚Äô nella quale ha sfoderato una serie di giocate degne dei suoi tempi migliori. Tra tutte, un gol da centrocampo che ha fatto scattare in piedi il pubblico e impazzire il telecronista di SportItalia, Francesco Letizia. All‚Äôevento hanno partecipato una 40ina di ex giocatori della Serie A: Gianfranco Zola, Javier Zanetti, Juan Sebastian Veron, Nicola Ventola, Adriano, Hristo Stoichkov e tanti altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it