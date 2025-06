Francesco Rocca | Mi ricandido nel Lazio per il diritto alla salute

Francesco Rocca si candida nuovamente nel Lazio, forte della sua esperienza e dell'impegno per il diritto alla salute. Durante un intervallo di metà mandato all'Edicola de Il Tempo, ha affrontato temi cruciali come la sanità , il piano rifiuti e le sfide politiche locali e nazionali. Un momento di riflessione e confronto che rivela le sue priorità e ambizioni per il futuro della regione. Ecco perché il suo percorso è ancora tutto da seguire.

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ospite all'edicola de Il Tempo per fare il punto di metĂ mandato alla guida della Regione. Un confronto sui temi di attualitĂ con il direttore Tommaso Cerno e la redazione del quotidiano. Dalla sanitĂ al piano rifiuti regionale – che, promette, arriverĂ in Consiglio entro l'anno – passando per le polemiche sull'Expo di Osaka fino al rapporto con la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Rocca punta sulla concretezza e vuole ricandidarsi con l'obiettivo di completare il lavoro iniziato per garantire ai cittadini il diritto alla salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francesco Rocca: "Mi ricandido nel Lazio per il diritto alla salute"

