Francesco Fasano dopo Amici | Ad agosto a New York per ballare con i Complexions Daniele? Vittoria meritata

Dopo l’entusiasmante esperienza ad Amici, Francesco Fasano si prepara a vivere il sogno americano: ad agosto si trasferirà a New York per perfezionarsi con la prestigiosa compagnia dei Complexions. Un talento meritevole che, grazie alla borsa di studio meritata, punta a conquistare palcoscenici internazionali e a scrivere il proprio nome nel firmamento della danza. Continua a leggere per scoprire i prossimi passi di Francesco in questa avventura emozionante.

