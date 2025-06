Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma | “Tra noi non scorre buon sangue” poi il commento sulle future nozze di lei

Francesco Chiofalo commenta l’amore di Selvaggia Roma e il suo imminente passo importante: il matrimonio con Luca Teti, padre di sua figlia. Tra sentimenti di rispetto e nostalgia, l’ex volto noto di “Selvaggia Roma” si dice convinto che Luca sia la persona giusta per Velocemente, le parole di Francesco ci invitano a riflettere sulle dinamiche di un amore complesso e autentico.

Pochi giorni fa, Selvaggia Roma ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Luca Teti, padre di sua figlia Luce. Attraverso una story su Instagram, il suo ex Francesco Chiofalo ha spiegato come si sente al riguardo: "Se lo merita, sono sicuro che sarà un'ottima mamma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Francesco Chiofalo Selvaggia Roma

Il fascino delle donne rifatte secondo Francesco Chiofalo - Francesco Chiofalo esplora con ironia il suo particolare fascino per le donne che hanno scelto interventi estetici.

Selvaggia Roma presto sposa, la reazione del suo ex Francesco Chiofalo: “Tra me e lei non scorre buon sangue ma…” Nei giorni scorsi Luca Teti ha chiesto la mano dell’ex del #GfVip, e l’ex protagonista di #TemptationIsland non ha mancato di dire la sua Partecipa alla discussione

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma: “Tra noi non scorre buon sangue”, poi il commento sulle future nozze di lei - Pochi giorni fa, Selvaggia Roma ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Luca Teti, padre di sua figlia Luce ... Leggi su fanpage.it

Francesco Chiofalo confida: “Tra me e Selvaggia Roma non scorre buon sangue” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Francesco Chiofalo reagisce così alla notizia dell’imminente matrimonio dell’ex Selvaggia Roma! - È stato con l’influencer Antonella Fiordelisi , poi con l’ex naufraga e ricca ereditiera Drusilla Gucci e attualmente Chiofalo è felice accanto a ... Leggi su ilvicolodellenews.it