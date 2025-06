Francavilla illumina il suo pontile per celebrare la promozione del Pescara in Serie B

Francavilla al Mare si è tinta di bianco e azzurro, illuminando il suo pontile in festa per celebrare la storica promozione del Pescara in Serie B. Un suggestivo spettacolo che ha unito sport e comunità, rafforzando il legame tra cittadini e squadra. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione guidata da Luisa Russo, testimonia come lo spirito di squadra possa accendere anche le emozioni più profonde della città. È un traguardo che rimarrà nel cuore di tutti.

I colori bianco e azzurro hanno acceso il pontile di Francavilla al Mare. La città ha voluto celebrare così la promozione del Pescara in Serie B, dopo la vittoria ai rigori sulla Ternana nella finale dei playoff. A volere l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale guidata da Luisa Russo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Francavilla illumina il suo pontile per celebrare la promozione del Pescara in Serie B

In questa notizia si parla di: Francavilla Pontile Celebrare Promozione

Francavilla al Mare, il pontile si illumina di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia - Oggi, 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, Francavilla al Mare partecipa attivamente alla campagna di sensibilizzazione dell'associazione italiana Sindrome fibromialgica (Aisf).

Serie D girone H: il Casarano blinda la promozione in C, battuto il Francavilla - Nella 31^ giornata del Girone H della serie D, Il Casarano compie un passo decisivo verso la promozione in Serie C espugnando il difficile campo del Francavilla in Sinni con un successo di misura ... Leggi su it.blastingnews.com