Francavilla Fontana famiglie nel mirino di giovanissimi | patto educativo per fermare il degrado civico Cnddu sull' accaduto sabato sera

Un grave episodio scuote Francavilla Fontana, dove giovanissimi protagonisti di comportamenti aggressivi hanno preso di mira le famiglie, minacciando il tessuto civico della comunità. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani condanna fermamente tali azioni e propone un patto educativo condiviso per fermare il degrado civico. È fondamentale intervenire subito per tutelare i valori di rispetto e convivenza, affinché queste situazioni non si ripetano.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per quanto riportato dalla stampa in merito all’episodio avvenuto nella tarda serata di sabato scorso a Francavilla Fontana, dove alcune famiglie, tra cui una donna in stato di gravidanza, sarebbero state insultate e persino sputate da una “baby gang” a bordo di scooter, in via Montessori, zona adiacente alla villa comunale. I fatti, già portati all’attenzione delle forze dell’ordine, delineano un quadro inquietante di degrado civico e diseducazione giovanile, che desta allarme non solo per la sicurezza pubblica ma anche per le ripercussioni sociali e morali che episodi del genere comportano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Francavilla Fontana, famiglie nel mirino di giovanissimi: “patto educativo per fermare il degrado civico” Cnddu sull'accaduto sabato sera

In questa notizia si parla di: Francavilla Fontana Famiglie Sabato

"Cortili aperti" 2025, ci sono anche sette palazzi storici di Francavilla Fontana - Domenica 25 maggio 2025, Francavilla Fontana sarà protagonista di "Cortili Aperti", l'iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Francavilla Fontana, famiglie nel mirino di giovanissimi: “patto educativo per fermare il degrado civico” Cnddu sull'accaduto sabato sera - I fatti, già portati all’attenzione delle forze dell’ordine, delineano un quadro inquietante di degrado civico e diseducazione giovanile, che desta allarme non solo per la sicurezza pubblica ma anche ... Leggi su noinotizie.it

Tragico incidente a Francavilla Fontana, due giovani perdono la vita - Nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada statale 7 nel territorio di Francavilla Fontana, in provincia ... Leggi su informazione.it

Incidente a Francavilla Fontana, auto contro il guardrail all’alba: morti due ragazzi di 24 e 25 anni - alle famiglie per la celebrazione dei funerali, che si svolgeranno domani nello stesso orario, alle 15. Leggi su fanpage.it