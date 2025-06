Frana Querciola | Il Comune si muova subito

La frana della Querciola rappresenta un pericolo reale per la comunità di Lizzano in Belvedere, mettendo a rischio non solo la viabilità ma anche la sicurezza dei residenti. È urgente che il Comune si attivi immediatamente per intervenire e prevenire ulteriori danni. La pazienza non può essere infinita: la tutela del territorio e delle persone deve essere prioritaria. Ora più che mai, è il momento di agire con decisione e tempestività.

Frana della Querciola, serve un intervento del Comune. A dirlo è Carlo Marmocchi, consigliere comunale di minoranza di Lizzano in Belvedere, parlando di " rischio concreto per la viabilità ". Quella frana, sottolinea, "rappresenta una seria minaccia per la viabilità locale, al punto da mettere a rischio l’interruzione di una delle principali vie di comunicazione dell’area. I residenti esprimono forte preoccupazione per il peggioramento della situazione, che potrebbe degenerare in caso di precipitazioni intense". A seguito delle segnalazioni dei cittadini, Marmocchi riferisce di aver svolto un sopralluogo sul posto, "riscontrando un anomalo e costante flusso d’acqua che emerge immediatamente sotto il manto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana Querciola: "Il Comune si muova subito"

