Fra cantieri e nuovi progetti il Conservatorio conferma Annamaria Maggese

Tra cantieri in corso e nuovi progetti ambiziosi, il Conservatorio Girolamo Frescobaldi conferma Annamaria Maggese alla guida per il triennio 2025-2028. La decisione, presa venerdì 30 maggio durante il collegio dei docenti, testimonia l’apprezzamento per la sua leadership e visione futura. In corsa per la direzione c’erano...

Il Conservatorio Girolamo Frescobaldi guarda al futuro puntando sulla continuitĂ . Annamaria Maggese è stata confermata alla direzione per il triennio accademico 2025-2028, al termine delle votazioni svoltesi venerdì 30 maggio durante il collegio dei docenti. In corsa per la direzione c’erano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Fra cantieri e nuovi progetti, il Conservatorio conferma Annamaria Maggese

In questa notizia si parla di: Conservatorio Annamaria Maggese Cantieri

