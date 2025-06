Fotoprotezione per l’estate 2025 | alcune novità tra i solari

Se si sta preparando la valigia per una vacanza al sole, l’oggetto imprescindibile diventa la nuova generazione di prodotti solari per il corpo. Innovativi, efficaci e irresistibilmente glamour, questi solari promettono di proteggere, valorizzare e coccolare la pelle dall’attimo in cui si prende il sole fino al ritorno a casa. Perché, nel 2025, la fotoprotezione non è solo un gesto di salute, ma un vero e proprio rito di bellezza quotidiano.

MILANO – Uno dei beauty trend più forti del 2025? Il ritorno del corpo al centro della scena. Il mantra è chiaro: body is the new face. L’attenzione si sposta dai trattamenti solo viso a formule corpo sempre più performanti, capaci di proteggere, valorizzare e coccolare la pelle anche dal collo in giù. Perché fotoprotezione significa bellezza, salute e piacere quotidiano. Allora, quando si prepara la valigia per una vacanza al sole, l’oggetto più importante – dopo il passaporto – è senza dubbio una protezione solare efficace e piacevole da usare. I solari Heliocare 360° di Cantabria Labs Difa Cooper abbracciano questa visione con una gamma corpo che unisce scienza e sensorialità, innovazione e piacere d’uso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fotoprotezione per l’estate 2025: alcune novità tra i solari

